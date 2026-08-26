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ЛДПР предложила меры поддержки семей с детьми-инвалидами: от госфинансирования центров до психологов для матерей

ЛДПР предложила меры поддержки семей с детьми-инвалидами: от госфинансирования центров до психологов для матерей

Дарья Голубева заявила, что государство не должно воспринимать труд мам особенных детей как милосердиеСопредседатель «Родительского комитета» ЛДПР Дарья Голубева выступила с пакетом инициатив, направленных на системную поддержку семей с детьми-инвалидами.

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