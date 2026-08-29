Экзарха Пресвятого Гроба Господня на Кипре наградили орденом Серафима Саровского

НИКОСИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний вручил иерарху Иерусалимской православной церкви, митрополиту Вострскому Тимофею орден Преподобного Серафима Саровского от имени святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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