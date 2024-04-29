В Пятигорске более 150 педагогов обучат управлению БПЛА и основам нацбезопасности

МАШУК, 29 апреля, ФедералПресс. С 28 апреля по 2 мая в центре знаний «Машук» проводится образовательное мероприятие, в ходе которого педагоги и воспитатели усовершенствуют компетенции и навыки в военно-патриотическом воспитании.