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  • Николай Данилов
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В Пятигорске более 150 педагогов обучат управлению БПЛА и основам нацбезопасности

В Пятигорске более 150 педагогов обучат управлению БПЛА и основам нацбезопасности

МАШУК, 29 апреля, ФедералПресс. С 28 апреля по 2 мая в центре знаний «Машук» проводится образовательное мероприятие, в ходе которого педагоги и воспитатели усовершенствуют компетенции и навыки в военно-патриотическом воспитании.

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