Вместо сжигания чучела петербуржцы увидят пиксельную инсталляцию в парке 300-летия

По сообщению пресс-службы Государственной административно-технической инспекции, на территории парка "300-летия Санкт-Петербурга" 2 марта вместо привычного обряда по сжиганию всего старого огнем жителям города представят пиксельную инсталляцию.
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