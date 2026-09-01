Индия предложила новые инициативы на саммите ШОС+ в Бишкеке

Заместитель министра иностранных дел Индии Сиби Джордж заявил о готовности страны поддерживать ООН и выдвигать мирные инициативы на саммите ШОС+ в Бишкеке, отметив важность совместных усилий для устойчивого развития.
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