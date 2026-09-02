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Царьград

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"Комбинация из четырёх факторов": Инсайдер рассказал, когда наступит худшая ситуация с бензином

"Комбинация из четырёх факторов": Инсайдер рассказал, когда наступит худшая ситуация с бензином

Топливный кризис всё ещё бушует в нашей стране. Отсутствие ГСМ на заправках, длинные очереди, высокие цены - негативные факторы не исчезли во многих регионах.

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