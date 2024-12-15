Правительство утвердило дополнительные надбавки к зарплатам для работников Крайнего Севера: новые стимулы для развития региона Ольга Вайленко14 декабря 2024 года Правительство России утвердило постановление, которое вводит дополнительные надбавки к зарплатам для работников федеральных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.