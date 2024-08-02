Для одной категории россиян в четыре раза увеличили выплаты

МО РФ вчетверо увеличило выплаты получившим инвалидность с 2014 года в Донбассе Министерство обороны России (МО РФ) в четыре раза увеличило выплаты получившим инвалидность с 2014 года в Донбассе, следует из опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов проекта указа.