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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Если Россия не обыграет Кубу, футбол в вашей стране нужно закрывать». Петржела о товарищеском матче

«Если Россия не обыграет Кубу, футбол в вашей стране нужно закрывать». Петржела о товарищеском матче

«Я понятия не имею, в какой футбол играет Куба. Я никогда не видел, как играет их команда. Эта сборная – футбольный карлик.

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