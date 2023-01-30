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Савелий Коростелев: «Мне нравится смотреть гонки Клэбо, как он тактически проводит забеги, мгновенно анализирует ситуацию. Это то, чему нужно учиться»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, чему хотел бы научиться у норвежца Йоханнеса Клэбо. – Ваши ближайшие родственники были известными спринтерами.

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