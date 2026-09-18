Американский сенатор: Путин, мы видим вас насквозь, мы задушим военную машину

Американский сенатор Ричард Блюменталь вновь выступил с жёстким, как он считает, предупреждением Москве.
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"Я поглядел ему в глаза и увидел в них безумие!" Их, когда в сенаторы избирают, проверяет кто-нибудь на адекватность?
ещё один душитель блин