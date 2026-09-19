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Энергетический апокалипсис Европы: кто виноват на самом деле?

Энергетический апокалипсис Европы: кто виноват на самом деле?

Предложение минимально, цена максимальна: ЕС получил то, к чему стремился и чего хотел. Топливный шок ударил сообщество по самым больным местам.

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