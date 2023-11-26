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Бисер перед свиньями

Бисер перед свиньями

ЗАХАР ПРИЛЕПИН И КСЕНИЯ СОБЧАК. СКРИНШОТ КАДРА ВИДЕО YOUTUBE-КАНАЛА "ОСТОРОЖНО: СОБЧАК" ВЛАДИМИР ГОЛОВАШИН ДЖОКЕР ДЛЯ ВРАГА: ПРИЛЕПИН СЫГРАЛ С СОБЧАК В СТРАННУЮ ИГРУ Из двух с лишним часов интервью, которое русский политик и писатель Захар Прилепин дал Ксении Собчак, наиболее интересен сам факт того, что это интервью вообще стало возможным.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
С Прилепиным всё ясно... мутный господин.
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14 час.
Алексей Тан
Прилепин, не просто &quot;мутный&quot;... он гнойный, гнилой &quot;господин&quot;... . А это фото перед путчем и имитацией подрыва, на двух ...противотанковых минах!!??..... Два хасида (еврея).
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7 час.
Boris Borisov
Да-а-а-а Захар , ты приплыл. . . . Теперь сыграй в двухчасовые &quot;обнимашки &quot; с Дудем, Волковым , Невзоровым и прочими светлолицыми.
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2 час.

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