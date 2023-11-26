Бисер перед свиньями

ЗАХАР ПРИЛЕПИН И КСЕНИЯ СОБЧАК. СКРИНШОТ КАДРА ВИДЕО YOUTUBE-КАНАЛА "ОСТОРОЖНО: СОБЧАК" ВЛАДИМИР ГОЛОВАШИН ДЖОКЕР ДЛЯ ВРАГА: ПРИЛЕПИН СЫГРАЛ С СОБЧАК В СТРАННУЮ ИГРУ Из двух с лишним часов интервью, которое русский политик и писатель Захар Прилепин дал Ксении Собчак, наиболее интересен сам факт того, что это интервью вообще стало возможным.