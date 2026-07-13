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Пункт-А

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Четыре астраханца лишились своих автомобилей прямо на дороге

Четыре астраханца лишились своих автомобилей прямо на дороге

Машины у каждого из них отобрали во время рейда. С начала июля астраханские судебные приставы несколько раз выходили на дороги города, чтобы поймать должников по налогам, коммунальным платежам, кредитам и штрафам ПДД.

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