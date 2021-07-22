Готовьтесь к жизни без «небратьев»

Готовьтесь к худшему: к жизни без «небратьев» Автор – Ростислав Ищенко Количество сторонников братства трёх народов стагнирует, а количество сторонников «небратства» растёт.
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