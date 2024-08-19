В Риме допустили применение итальянских вооружений для ударов по Крыму

Поставляемые Киеву из Италии вооружения применяются Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) и за ее пределами, пишут «Известия» со ссылкой на диппредставительство России в Риме.
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