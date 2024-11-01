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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Сравнительный анализ эффективности апиксабана и аспирина у пациентов с онкологическими заболеваниями и криптогенным инсультом

Исследование ARCADIA, проведенное в 2017-2020 годах, было направлено на сравнение эффективности апиксабана и аспирина в предотвращении неблагоприятных клинических исходов у пациентов с раком в анамнезе и криптогенным инсультом.

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