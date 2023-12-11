Акционеры Polymetal одобрили еще один обмен заблокированных в НРД акций

Акционеры международной горнодобывающая компания Polymetal проголосовали за очередной обмен акций, которые были «заморожены» в результате санкций ЕС против Национального расчетного депозитария (НРД), говорится в сообщении компании.
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