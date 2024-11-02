Политика как он...
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Политика как она есть

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В Раде обратились к Зеленскому после его слов о завершении конфликта

В Раде обратились к Зеленскому после его слов о завершении конфликта

Владимир Зеленский, рассуждая о том, получится ли завершить конфликт на Украине, терпит одни неудачи.

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Комментарии
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Нина
&quot;Кокаиновый шнобель&quot; нюхнёт и снова гонит на фарш хохлов при одобрении пресловутой рады. И супруга под стать ему, торгует органами и детками, очень уж ценятся детские органы в Европах. Ничего личного, всего лишь кровавый бизнес. Зато миллиардерами стали. Не успевает, наверное, наркоман пересчитывать свои миллиарды, продал и страну и народ. А   что? Когда у народа вместо голов кастрюля, на органы и удобрение сгодятся.
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radiofree
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