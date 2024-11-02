В Раде обратились к Зеленскому после его слов о завершении конфликта

Нина

"Кокаиновый шнобель" нюхнёт и снова гонит на фарш хохлов при одобрении пресловутой рады. И супруга под стать ему, торгует органами и детками, очень уж ценятся детские органы в Европах. Ничего личного, всего лишь кровавый бизнес. Зато миллиардерами стали. Не успевает, наверное, наркоман пересчитывать свои миллиарды, продал и страну и народ. А что? Когда у народа вместо голов кастрюля, на органы и удобрение сгодятся.