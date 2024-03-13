Реформа ЕГЭ: пересдача предметов и будущее единого госэкзамена Елена ГалицкаяРоман Дощинский, эксперт в области образования, высказывает мнение о необходимости совершенствования механизма ЕГЭ, подчеркивая важность перехода на единые учебники.
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