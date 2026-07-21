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stroim21

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Как построить бассейн во дворе: от котлована до первого заплыва

Как построить бассейн во дворе: от котлована до первого заплыва

Идея построить собственный бассейн пришла ко мне в разгар одного особенно душного лета. Когда столбик термометра упрямо ползет вверх, а единственным спасением кажется лишь холодный душ, начинаешь понимать: шикарный бассейн во дворе — это не прихоть, а настоящий рецепт успеха для комфортной жизни.

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