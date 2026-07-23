Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

398 подписчиков

Аграрии Кубани расширяют посевы гороха — почему это выгодно

Аграрии Кубани расширяют посевы гороха — почему это выгодно

Аграрии Кубани расширяют посевы гороха — почему это выгодноПлощадь, отведенная под зерновой горох в Краснодарском крае, достигла 158,2 тысячи гектаров по итогам 2026 года — на 23% больше, чем годом ранее, следует из данных краевого сельскохозяйственного информационного центра при Минсельхозе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии