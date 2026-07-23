Аграрии Кубани расширяют посевы гороха — почему это выгодно

Аграрии Кубани расширяют посевы гороха — почему это выгодноПлощадь, отведенная под зерновой горох в Краснодарском крае, достигла 158,2 тысячи гектаров по итогам 2026 года — на 23% больше, чем годом ранее, следует из данных краевого сельскохозяйственного информационного центра при Минсельхозе.