Аграрии Кубани расширяют посевы гороха — почему это выгодно

Аграрии Кубани расширяют посевы гороха — почему это выгодноПлощадь, отведенная под зерновой горох в Краснодарском крае, достигла 158,2 тысячи гектаров по итогам 2026 года — на 23% больше, чем годом ранее, следует из данных краевого сельскохозяйственного информационного центра при Минсельхозе.
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