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Кейн повторил рекорд Шилтона по числу игр за сборную Англии

Кейн повторил рекорд Шилтона по числу игр за сборную Англии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн проводит свой 125-й матч за сборную Англии в матче с Чехией. Кейн повторил рекорд Питера Шилтона по количеству игр за национальную команду, который держался 36 лет.

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