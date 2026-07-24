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RT Russia

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Депутат Немкин: мошенники выдают себя за тех, кому граждане традиционно доверяют

Депутат Немкин: мошенники выдают себя за тех, кому граждане традиционно доверяют

Член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT отметил, что мошенники чаще всего выдают себя за представителей тех организаций, которым граждане традиционно доверяют или которых опасаются.

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