Депутат Немкин: мошенники выдают себя за тех, кому граждане традиционно доверяют

Член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT отметил, что мошенники чаще всего выдают себя за представителей тех организаций, которым граждане традиционно доверяют или которых опасаются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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