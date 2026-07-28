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Регионы России

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Античные путешествия в Египет: истоки туристической индустрии

Античные путешествия в Египет: истоки туристической индустрии

Путешествия в Египет ради любопытства, а не ради паломничества, были популярны ещё тысячи лет назад. Древние греки и римляне посещали страну фараонов с таким же азартом, что и современные туристы: они осматривали пирамиды, оставляли граффити на памятниках и даже жаловались на сервис.

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