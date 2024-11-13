IKEA продала свои последние активы в России

Материнская компания IKEA — шведская Ingka Group —продала свои последние активы в России. Как пишет «Коммерсант», принадлежавшие ранее этой структуре более 80 га в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях перешли бывшему топ-менеджеру холдинга «Объединенные пивоварни», созданного осенью 2023 года на базе бывших активов нидерландской Heineken.