Лидеры Северных стран встретились в Копенгагене

Главы четырех государств провели встречу в Копенгагене, 26 января сообщило TV2. Премьер-министр Норвегии Йонас Гарстор в воскресенье встретился с премьер-министром Дании Метте Фредриксен, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом.
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