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Юрист Кырлан: спор из-за соседского урожая решается с учётом обстоятельств

Юрист Кырлан: спор из-за соседского урожая решается с учётом обстоятельств

Доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве России, юрист Марчел Кырлан рассказал, что нависшие над участком ветки соседского дерева не дают автоматического права собирать с них плоды.

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