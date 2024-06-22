Крымчанам напомнили о росте тарифов на услуги ЖКХ

С 1 июля в Крыму, как и по всей России, вырастут тарифы на коммунальные услуги. Об этом заявил первый заместитель главы Госкомитета по ценам и тарифам Крыма Илья Леонов По его словам, в среднем платёжка на услуги ЖКХ увеличится на 9,5%.
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