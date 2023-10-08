Андрей Макаревич призвал русскоговорящих израильтян встать на защиту Родины Автор: Аполлинарий Ягужинский (СИ Панорама) Израильский музыкант Андрей Макаревич* обратился к своим русскоязычным соотечественникам с призывом не ждать, когда им придёт повестка, а самостоятельно отправиться в военкоматы и предложить армии свои услуги.
«Идите в военкомат, не ждите повестки»
Комментарии
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валерий
Глядя на рожу макарки и гребня жить не хочется!! До чего же рожи отвратительные!
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5 мин.
Константин Котельников
Дайте Пугалкину парабеллум и на войну! Каждый пархатый имеет право и обязанность сдохнуть на чужой земле.
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5 мин.
Шапошникова Елена
Задуматься надо о том, что кто то из этой бродячей компании несёт на себе "чёрную метку". Куда они едут,- там и начинается СВО
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4 мин.
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