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Свежие комментарии

  • Шапошникова Елена
    Задуматься надо о том, что кто то из этой бродячей компании несёт на себе "чёрную метку". Куда они едут,- там и начин...«Идите в военкома...
  • Константин Котельников
    Дайте Пугалкину парабеллум и на войну! Каждый пархатый имеет право и обязанность сдохнуть на чужой земле.«Идите в военкома...
  • валерий
    Глядя на рожу макарки и гребня жить не хочется!! До чего же рожи отвратительные!«Идите в военкома...

«Идите в военкомат, не ждите повестки»

«Идите в военкомат, не ждите повестки»

Андрей Макаревич призвал русскоговорящих израильтян встать на защиту Родины Автор: Аполлинарий Ягужинский (СИ Панорама) Израильский музыкант Андрей Макаревич* обратился к своим русскоязычным соотечественникам с призывом не ждать, когда им придёт повестка, а самостоятельно отправиться в военкоматы и предложить армии свои услуги.

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Комментарии
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валерий
Глядя на рожу макарки и гребня жить не хочется!! До чего же рожи отвратительные!
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5 мин.
Константин Котельников
Дайте Пугалкину парабеллум и на войну! Каждый пархатый имеет право и обязанность сдохнуть на чужой земле.
Ответить
5 мин.
Шапошникова Елена
Задуматься надо о том, что кто то из этой бродячей компании несёт на себе &quot;чёрную метку&quot;. Куда они едут,- там и начинается СВО
Ответить
4 мин.

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