«Идите в военкомат, не ждите повестки»

Глядя на рожу макарки и гребня жить не хочется!! До чего же рожи отвратительные!

Дайте Пугалкину парабеллум и на войну! Каждый пархатый имеет право и обязанность сдохнуть на чужой земле.

Шапошникова Елена

Задуматься надо о том, что кто то из этой бродячей компании несёт на себе "чёрную метку". Куда они едут,- там и начинается СВО