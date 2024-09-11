Москвичей назвали самыми запасливыми среди россиян

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Москвичи стали самыми запасливыми среди всех жителей России. По информации Центробанка, в среднем столичная семья держит на банковских депозитах сумму больше годового дохода – порядка 3,2 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии