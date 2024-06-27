Фигуристы Трусова и Игнатов подали заявление в ЗАГС

Серебряная призерка зимних Олимпийских игр — 2022, российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале заявила о том, что вместе со своим будущим супругом Макаром Игнатовым подала заявление в ЗАГС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии