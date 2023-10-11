Операция «Железные мечи»: почему сектор Газа так называется Елена Галицкая7 октября 2023 года Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел и проникновения палестинских боевиков из движения ХАМАС на израильскую территорию.