Операция «Железные мечи»: почему сектор Газа так называется Елена Галицкая7 октября 2023 года Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел и проникновения палестинских боевиков из движения ХАМАС на израильскую территорию.
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