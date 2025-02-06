Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Итальянский журналист, снимающий репортажи в Донбассе, получил гражданство России

Итальянский журналист, снимающий репортажи в Донбассе, получил гражданство России

Царьград Скриншот: тг-канал Царьград ТВ Андреа Лучиди с 2022 года ездит в Донбасс и показывает Западу правду об украинском нацизме: с обстрелами мирных жителей, с убитыми детьми, со взорванными ВСУ детсадами и больницами.

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