Власти Британии опасаются, что после того как в 2030 году будет окончательно выведено из эксплуатации единственное в стране судно для ремонта кабелей, в случае какой-либо нештатной ситуации, заменить его будет нечем.
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