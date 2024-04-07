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Европейцы сами себе выстрелили в ногу: почему китайцы захватят авторынок

Европейцы сами себе выстрелили в ногу: почему китайцы захватят авторынок

Дочь моего хорошего знакомого, проживающая в Италии настолько давно, что стала большей итальянкой, чем местные жители, вдруг с удивлением для себя обнаружила, что эксплуатировать подержанную Audi Q5 ей становится не по средствам.

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