Европейцы сами себе выстрелили в ногу: почему китайцы захватят авторынок

Дочь моего хорошего знакомого, проживающая в Италии настолько давно, что стала большей итальянкой, чем местные жители, вдруг с удивлением для себя обнаружила, что эксплуатировать подержанную Audi Q5 ей становится не по средствам.
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