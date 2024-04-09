Военного решения проблемы нет? Решение есть, но оно вам не понравится.

ВТ

Василий Топчий

Natalija Osminina С какой стати проводить параллели Одессы с Харьковым?? У них разное географическое положение и соответственно, разная судьба. Харьков находится на границе Украины с Россией, а Одесса в тылу Украины. При этом Одесса (как и Николаев) нужна России, поскольку ей нужен контроль за Черным морем, а Харьков- это гиря на ногах России. Если считать, что смысл взятия Харькова - это отодвигание границ России, то тогда в случае если Харьков станет российским, придется от него отодвигать следующие украинские города. И так бесконечно)) Бред полный. Обезопасить границы России очень просто- делать все близлежащие города нежилыми и со спокойной совестью превращать их в порошок при попытках ВСУ оттуда стрелять. "пустой Харьков будет брать гораздо легче, как путём установления жёсткой продовольственной и энергетической блокады города, так и проникновением диверсионных штурмовых групп в пустые кварталы"--- А ЗАЧЕМ????? Зачем его брать?? Украинские города, вообще, не нужны России, поскольку возникнет необходимость интегрировать их в Российскую промышленность . А кому это надо? У России, что, заводов не хватает? Своих немало полуразрушенных. Зачем чужие отстраивать? " В случае полуокружения .коммуникации ВСУ окажутся под воздействием российской артиллерии и РСЗО" -- Можно уничтожать их. не вставая с границы России. Как сейчас. На хрена для этого входить в Харьков???