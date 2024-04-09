Они говорят - "Нет военного решения у данного конфликта!". И это ещё самые разумные из них. Они уверены, что ситуация зашла в тупик, что ни одна из сторон не сможет взять вверх.
Военного решения проблемы нет? Решение есть, но оно вам не понравится.
Комментарии
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Samarium
Переговоры возможны....На условиях полной и безоговорочной капитуляции преступного киевского режима....снятия ВСЕХ санкций .... отводе войск нато от российских границ !!!! Никакие иные условия для переговоров России неприемлемы....
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7 час.
ВТ
Василий Топчий
Natalija Osminina С какой стати проводить параллели Одессы с Харьковым?? У них разное географическое положение и соответственно, разная судьба. Харьков находится на границе Украины с Россией, а Одесса в тылу Украины. При этом Одесса (как и Николаев) нужна России, поскольку ей нужен контроль за Черным морем, а Харьков- это гиря на ногах России. Если считать, что смысл взятия Харькова - это отодвигание границ России, то тогда в случае если Харьков станет российским, придется от него отодвигать следующие украинские города. И так бесконечно)) Бред полный. Обезопасить границы России очень просто- делать все близлежащие города нежилыми и со спокойной совестью превращать их в порошок при попытках ВСУ оттуда стрелять. "пустой Харьков будет брать гораздо легче, как путём установления жёсткой продовольственной и энергетической блокады города, так и проникновением диверсионных штурмовых групп в пустые кварталы"--- А ЗАЧЕМ????? Зачем его брать?? Украинские города, вообще, не нужны России, поскольку возникнет необходимость интегрировать их в Российскую промышленность . А кому это надо? У России, что, заводов не хватает? Своих немало полуразрушенных. Зачем чужие отстраивать? " В случае полуокружения .коммуникации ВСУ окажутся под воздействием российской артиллерии и РСЗО" -- Можно уничтожать их. не вставая с границы России. Как сейчас. На хрена для этого входить в Харьков???
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5 час.
Silver Kont
А он не наш...
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3 час.
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