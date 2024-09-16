Белоусов шокирован. Смерть «Эрнеста» и «Гудвина» ведет к новой волне чисток в МО

Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов инициирует новую серию чисток в Вооруженных силах России: на этот раз арестов и отставок ожидают сотрудники среднего звена, сообщает Telegram-канал INSIDER-T.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии