Как контролировать школьную жизнь ребенка удаленно: инструкция для родителей

В начале учебного года все школы Тюменской области перешли на электронную платформу «Моя школа». Как узнать оценки, долги, расписание ребенка и запланировать для него обеденное меню на неделю — на «ФедералПресс».
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