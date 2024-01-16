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«Коммерсант»: ФСБ провела новую экспертизу по делу режиссера Беркович

«Коммерсант»: ФСБ провела новую экспертизу по делу режиссера Беркович

По уголовному делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол» провели новую проверку. Экспертная служба ФСБ нашла в постановке режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук признаки романтизации образа терроризма и дискриминации русских мужчин, сообщил «Коммерсант».

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