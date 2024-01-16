«Коммерсант»: ФСБ провела новую экспертизу по делу режиссера Беркович

По уголовному делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол» провели новую проверку. Экспертная служба ФСБ нашла в постановке режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук признаки романтизации образа терроризма и дискриминации русских мужчин, сообщил «Коммерсант».