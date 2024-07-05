Кто наводит ракеты на российские города

Фото: © Скриншот видео Кто на самом деле наводит дальнобойные ракеты на российские города? Возможно ли это сделать без помощи натовских специалистов? Зачем России бесполетная зона над Черным морем? И как построить противодроновую линию обороны? Об этом рассказывает программа "Совбез" с Игорем Шевчуком на РЕН ТВ.