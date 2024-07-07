Профессор Флакс объяснил быструю утомляемость дефицитом железа в организме

Однако есть и другие причины частой усталости, назвать которые сможет только врач.Профессор Российского биотехнологического университета Григорий Флакс объяснил быструю утомляемость дефицитом железа в организме, отметив, что причиной могут стать и другие факторы, выявить которые сможет только врач.