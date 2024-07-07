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Царьград

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Профессор Флакс объяснил быструю утомляемость дефицитом железа в организме

Профессор Флакс объяснил быструю утомляемость дефицитом железа в организме

Однако есть и другие причины частой усталости, назвать которые сможет только врач.Профессор Российского биотехнологического университета  Григорий Флакс объяснил быструю утомляемость дефицитом железа в организме, отметив, что причиной могут стать и другие факторы, выявить которые сможет только врач.

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