Уши, лапы, хвост

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Девушка спасла тонущего бурундука, и он построил домик рядом с ней

Девушка спасла тонущего бурундука, и он построил домик рядом с ней

Мы в Lemurov.net узнали чудесную историю спасения бурундука. Делимся ею с вами! Девушка по имени Крисси, выйдя вод двор и окинув взглядом свои владения, вдруг заметила на дне детского бассейна что-то шевелящееся и пытающееся выбраться наружу.

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