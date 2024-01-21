«Отмена русской культуры»: как немцы разрушили Великий Новгород Ольга ВайленкоВеликий Новгород, освобожденный от нацистской оккупации 80 лет назад, остался молчаливым свидетелем разрушительных усилий врагов.
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