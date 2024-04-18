Мэр Бобруйска передал личное дело дважды Героя Советского Союза генерала армии Павла Ивановича Батова организаторам акции ´Ра...

Мэр Бобруйска передал личное дело дважды Героя Советского Союза генерала армии Павла Ивановича Батова организаторам акции ´Разам з мастацтвам´16 апреля во время проведения общереспубликанской акции ´Разам з мастацтвам´ в городе на Березине председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель в торжественной обстановке передал организаторам события ли .