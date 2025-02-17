СК передал в суд дело о преступлениях четырёх боевиков ВСУ в Курской области

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 225 отдельного штурмового батальона ВСУ Артёма Мироненко, Олега Патабенко, Владимира Добижа и военнослужащего 103 отдельной бригады территориальной обороны Сергея Козуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии