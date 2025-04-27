Экс-арбитр Фернандес о том, что Рюдигер сбил Феррана в штрафной «Реала»: «Это не пенальти. Контакт есть, но он минимальный»

«Барселона» обыграла «Реал» (3:2) в финале Кубка Испании. На 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник «Мадрида» зацепил ногу вингера «Барсы» Феррана Торреса, разворачивавшегося в штрафной площади.
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