Политический деятель из Франции Флориан Филиппо указал на тот факт, что причиной для ареста бывшего лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа способны оказаться его слова, в рамках которых он выступает против развязывания мировой войны.
Политический деятель из Франции Флориан Филиппо указал на тот факт, что причиной для ареста бывшего лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа способны оказаться его слова, в рамках которых он выступает против развязывания мировой войны.
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