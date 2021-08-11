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В Астраханской области инспекторы ПДН вместе с общественниками помогают подготовиться к новому учебному году детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Сотрудники отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Астраханской области совместно с членом Общественного совета при ведомстве Миладой Ребус посетили по местам жительства семьи из Трусовского и Икрянинского районов, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

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