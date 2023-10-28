Открыта предварительная регистрация для Wonderers: битва в жанре казуальных действий перед мягким запуском

Smilegate, известный южнокорейский разработчик игр, известный своими такими играми, как OUTERPLANE – Strategy Anime и Epic Seven, в сотрудничестве с NGELGAMES официально объявил о начале предварительной регистрации для мягкого запуска своей предстоящей приключенческой игры, Wonderers:Казуальная битва.