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Открыта предварительная регистрация для Wonderers: битва в жанре казуальных действий перед мягким запуском

Открыта предварительная регистрация для Wonderers: битва в жанре казуальных действий перед мягким запуском

Smilegate, известный южнокорейский разработчик игр, известный своими такими играми, как OUTERPLANE – Strategy Anime и Epic Seven, в сотрудничестве с NGELGAMES официально объявил о начале предварительной регистрации для мягкого запуска своей предстоящей приключенческой игры, Wonderers:Казуальная битва.

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